После матча с «Ювентус» Суркису напомнили про приписанные Луческу заслуги Шевченко

Во вторник, 20 октября, состоялся первый матч «Динамо» в ЛЧ против «Ювентуса». Киевляне проиграли со счетом 0:2, чем конечно же, расстроили болельщиков. В своих комментариях фаны отметили слабую игру «бело-синих», а также припомнили Суркису его нелепые высказывания о том, что победа национальной сборной над Испанией «заслуга Луческу», пишут Комментарии.
«Сыграли откровенно слабо, даже при той невыразительной игре Ювентуса. Впечатление, что играли команды не топ-уровня, а первой и второй лиги. ... Конечно, это связано с формированием нового командного стиля игры с приходом Луческу», — отмечает комментатор GIVITI.
«Плохо,что у всех игроков „Динамо“ явно прослеживается мысль, что „Ювентус“ это суперигроки, суперкоманда, а нам далеко, мы слабаки», — пишет пользователь под ником mavate.
На этом фоне Суркису припомнили его попытки приписать «Динамо» и Луческу победу национальной сборной в матче с Испанией.
Мол, нет Шевченко, нет победы. «А то, что „Динамо“ играет ниже среднего — это единственная настоящая заслуга Луческу?», — отмечают болельщики.
«Самое главное — Луческу был и есть инородным телом в «Динамо», — комментируют читатели футбольных сайтов и обвиняют Суркисов в том, что назначили его на пост главного тренера.
Также фанаты обратили внимание на то, что динамовцы вышли на поле в форме, на которой не было флага Украины.
«Флаг Украины странным образом пропадает с формы „Динамо“ в еврокубках. Юве — с флагом, а ДК — нет. Только для местного болельщика. пиар и не больше...», — написал Игорь Шутурма.
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