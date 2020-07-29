В Киеве сейчас есть несколько сценариев начала учебного года

В Киеве разработали несколько сценариев начала учебного года. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время брифинга.
«Город выработал несколько сценариев восстановления учебного процесса. Педагогические коллективы активно готовятся к учебному году, и мы будем готовы к разным сценариям, исходя из эпидемиологической ситуации в стране... Мы сделаем все, чтобы 1 сентября дети сели за парты», — рассказал Кличко.
По его словам, город выделил 4 млрд гривен на подготовку школ к учебному году.
Кроме того, у городской администрации есть план действий, если учебный год начнется, а адаптивный карантин еще не закончится. Есть несколько сценариев того, как будет действовать департамент образования Киева.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина технически не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года 2020/2021, с сентября, обучение проходило полностью дистанционно.
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