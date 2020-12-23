Теперь обязаны погасить: «Динамо» заработало 38 млн евро, а долг клуба перед «Приватом» - 17 млн дол

Ассистент главного тренера «Динамо» Огнен Вукоевич подвел итог первой части сезона и озвучил заработок ФК, сообщает tribuna.ua.

«Позади действительно удачная осень: мы первые в турнирной таблице, опережаем «Шахтер», впервые за шесть лет «Динамо» завершило первую часть чемпионата на лидирующей позиции. Кроме того, мы квалифицировались в группу Лиги чемпионов, затем мы завоевали путевку в евровесну, заняв третье место в этой группе. В то же время мы зарекомендовали ряд молодых игроков (Цыганков, Миколенко, Шапаренко, Супряга, Забарный) и заработали большие деньги — около 38 миллионов евро пошли в казну клуба. Владелец клуба Суркис очень доволен и хочет снова создать сильное в Европе «Динамо», — сказал Вукоевич.

Напомним, ФК «Динамо» имеет многомиллионный долг перед государственным «Приватбанком», который не гасит уже годами. Сумма долговых обязательство составляет 17 млн дол, писала «ЛИГА».

Соотвественно, заработков киевлян достаточно, чтобы их погасить в ближайшее время. Однако, в ФК пока не заявляли о такой готовности и желании.