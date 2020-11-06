Неуплата налогов «Динамо»: СМИ пишут о подготовке новых контрактов с офшорами для молодежки

Футболистам «бело-синих» из U-19 и U-21 придется подписать контракты о сотрудничестве с киприским оффшором Dynamo Kiev.

Об этом пишет издание komandaonline.com.

Дело в том, что из-за пандемии коронавируса многим украинским ФК, участвующим в нынешнем сезоне в еврокубках, приходится искать дополнительные резервы. ФК «Динамо» Киев — не исключение, и в частности речь идет о воспитанниках из молодежных команд.

«До недавнего времени отношение к молодым футболистам, в особенности относительно их заработных плат в ФК „Динамо“ (Киев) было, как к тем, кого надо содержать на пособии для малоимущих», — пишет издание.

Не так давно из-за COVID-19, обнаруженного у Георгия Бущана и Дениса Бойко, из глубин «Динамо» U-21 была поднят 18-летний Руслан Нещерета. Он хорошо сыграл свой премьерный поединок в Лиге чемпионов против каталонской «Барселоны», и после этого для руководства «Динамо» и возникла заковырка, пишет СМИ.

«Дело в том, что футболисты „бело-синих“ из U-19 и U-21 имеют по своим контрактам мизерные гривневые зарплаты. У них нет подписанных с оффшором Dynamo Kiev (Cyprus) индивидуальных имиджевых контрактов, по которым игроки первой команды получают ежегодно свой основной многомиллионный доход.

Например, вратарь Денис Бойко по оффшорному договору имеет выплаты на свой счет, как указано в его налоговой декларации, в сумме 4, 666, 958 гривен в год (388,913 гривен в месяц), в то время как его официальная заработная плата — 172,605 гривен в год (14,383 гривны в месяц)», — отмечает издание.

В то же время, у засверкавшего Нещерета цифры по оплате его труда в платежной ведомости ФК «Динамо» (Киев) совсем другие. Порядка 10 тыс. грн в месяц, информирует СМИ.

«Подводя промежуточные итоги не сложно предположить, что совсем скоро Руслану поступит звонок от первого динамовского вице-президента Виталия Сивкова с предложением подписания в обязательном порядке соглашения с оффшором Dynamo Kiev (Cyprus).

Если это произойдет, то для Нещерета подобный поход в кабинет самого близкого к Игорю Суркису офисноого финансового клерка окажется посложнее матча с „Барселоной“, ведь главным для него будет не продешевить. Цену о себе он наверняка уже знает, как и скауты многих европейских клубов, восхитившихся незаурядным талантом юного голкипера...», — говорится в материале.

Напомним с помощью Dynamo Kiev (Cyprus) собственники столичного ФК годами уклоняются от уплаты налогов в Украине.

По этому факту расследуется уголовное дело. Генеральная прокуратура открыла его в 2019 году,

Там недавно информировали, что следственные действия продолжаются.

По оценкам экспертов, за 5 лет Суркисы недоплатили в бюджет Украины порядка 450 млн грн.