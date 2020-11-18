Украинские политики с начала года потратили $6,6 млн на рекламу в Facebook

Расходы украинских политиков на рекламу в соцсети Facebook с начала 2020 года и до конца октября, когда в стране состоялись местные выборы, достигли $6,6 млн, говорится в материале движения «Чесно».
«$6600000 — расходы украинских политиков в 2020 году на рекламу в Facebook. Для сравнения, это чуть больше годового бюджета города Дрогобыча», — говорится в сообщении движения на странице в Facebook в среду.
Рекламу в этот период распространяли более 4500 страниц в Facebook и Instagram.
Страница «Политическая партия «За Майбутнє» возглавляет ТОП по расходам — с августа по октябрь потрачено почти $170 тыс.
Вторую позицию рейтинга занимает страница «НАШ КРАЙ», которая в 2020 году потратила 166 тыс. долларов на рекламные сообщения. Значительный «рывок» состоялся в сентябре — почти 80 тыс. за месяц, а вот с января по август было всего 13,5 тыс.
Партия «Слуга народа» занимает первое место по совокупным затратам разных страниц этой политической силы или кандидатов от нее — $880 тыс.
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