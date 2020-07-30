Россияне уверяют, что сотрудники их ЧВК просто ехали через Беларусь транзитом

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, которых задержали под Минском, ехали транзитом через республику.
«Россияне, прибывшие в санаторий „Белорусочка“ под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну», — сказал посол журналистам в четверг в Минске.
Он отметил, что по информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое — в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси.
Дипломат также заявил, что граждане РФ намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в Беларуси «сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси».
«Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор», — добавил он.
Накануне госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 «боевика иностранной частной военной компании «Вагнер», еще один человек был задержан на юге страны. Вечером в среду эту информацию на срочном совещании Совета безопасности Белоруссии подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик.
В четверг Следственный комитет сообщил, что задержанных россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков, возбуждено уголовное дело.
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