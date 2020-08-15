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У Зеленского сожалеют из-за решения Минска отпустить россиян

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У Зеленского сожалеют из-за решения Минска отпустить россиян

Украина «с сожалением» отнеслась к решению Беларуси отпустить задержанных россиян, которых Минск считал боевиками ЧВК. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента в Telegram.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что задержанные в Беларуси россияне уже вернулись на родину.

«Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, которые принадлежат к частной военной компании Вагнера. Безусловно, Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения», — указано в сообщении.

Беларусь передала России 32 из 33 задержанных в стране россиян. Еще один россиянин, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.

Группу россиян в Беларуси задержали в конце июля. Власти назвали их наемниками частной военной компании Вагнера, в отношении мужчин завели уголовные дела о подготовке теракта и подготовке массовых беспорядков. Как заявляло госагентство БелТА, боевики планировали дестабилизировать обстановку в стране перед выборами президента 9 августа.

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Помимо России выдачи задержанных добивался и Офис генпрокурора Украины. 28 из 33 мужчин в Украине подозревали в активном участии в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций ЛНР и ДНР, и суд уже принял решение об их заочном аресте. В Офисе генпрокурора тогда сообщили, что среди этих 28 человек только девять имеют украинское гражданство.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных. «Они все россияне», — указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Беларусь, ЧВК
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