Офис генпрокурора отправил в Беларусь запросы о выдаче 28 задержанных «вагнеровцев»

Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании «Вагнер», задержанных 29 июля правоохранительными органами Беларуси.
«Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, обнародованном в среду на странице в соцсети Фейсбук.
Согласно информации, следствием установлено, что эти лица «принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».
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