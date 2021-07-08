Основатель Blackwater планировал создать в Украине частную военную компанию

Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс в 2020 году рассматривал возможность создания ЧВК в Украине, сообщил Time со ссылкой на документы и источники. Факты встречи с Принсом подтвердили бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков и глава офиса главы государства Андрей Ермак. Утверждается, что Эрик Принс хотел создать ЧВК из ветеранов боевых действий на Донбассе.

Кроме того, основатель Blackwater рассматривал возможность создания фабрики по производству боеприпасов в Украине и консолидации ведущих авиационных и аэрокосмических фирм страны в консорциум для конкуренции с Boeing и Airbus. В общей сложности он мог получить от этого $10 млрд, утверждает издание.

По информации Time, Принс опирался на близость к администрации Дональда Трампа. По версии издания, проигрыш 45-го президента на выборах привел к тому, что планы основателя Blackwater не были реализованы. У украинской стороны вызывало опасение то, что господин Принс сотрудничал с бывшим народным депутатом Андреем Артеменко и внефракционным депутатом Рады Андреем Деркачом. Они являются фигурантами американского расследования о вмешательстве России в выборы США.

Компания Blackwater оказалась в центре скандала в связи с расстрелом жителей Багдада в сентябре 2007 года. Охранники Blackwater, которая работала в Ираке по контракту Госдепартамента США, устроили стрельбу на одной из площадей иракской столицы, чтобы освободить ее для проезда американского кортежа. Тогда погибли 14 жителей Багдада, 17 — получили ранения. И в апреле 2015 года федеральный суд США приговорил одного из виновных в той трагедии сотрудников Blackwater к пожизненному заключению, а трое его коллег получили тюремные сроки до 30 лет.