Беларусь передала Украине список задержанных российских боевиков

Министерство иностранных дел Беларуси передало Украине список задержанных в Беларуси российских боевиков и обратилось с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Список задержанных Беларусью граждан мы получили, и МИД Беларуси обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что вопрос не только в том, сколько среди задержанных украинцев и кто они. «Вопрос шире. Также, действительно, очень важно установить, кто из участников этого списка принимал участие в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формирований и, собственно говоря, причастны ли они к совершению тех или иных преступлений», — отметил министр.

По словам Кулебы, компетентные органы уже активно работают над этим вопросом.

«Со своей стороны хочу подчеркнуть, что Украина всегда поддерживала Беларусь, всегда была надежным соседом Беларуси, и мы поддерживаем независимость, суверенитет и стабильность в этой дружественной для нас стране», — добавил министр.

Отвечая на вопрос о том, сколько украинцев среди задержанных, глава МИД отметил, что их не семеро.

«Мы только вчера получили полный список граждан, которые были задержаны и сразу передали его украинским компетентным органам для изучения... Относительно количества граждан Украины, я могу сейчас сказать точно, что их не семеро. Но мы должны проверить весь список», — пояснил Кулеба.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали в 29 августа ночью под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании «Вагнер», еще один человек был задержан на юге страны.

Госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК «Вагнер» дают показания.

30 июля Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков.