Цена на золото достигла нового исторического максимума

Стоимость фьючерса на золото выросла на 1,44% до $1995,1 по состоянию на 10:16 по Киеву. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.
Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $2005,4.
Таким образом, стоимость драгоценного металла обновила исторический максимум.
Накануне, 30 июля, США сообщили о квартальном падении ВВП на 32,9%. Это ударило по ценам на нефть и американским индексам. В моменте стоимость барреля Brent теряла почти 5%. S&P 500, Dow Jones и NASDAQ Composite падали на 1,2-1,6%
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