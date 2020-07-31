Цена на золото достигла нового исторического максимума

Стоимость фьючерса на золото выросла на 1,44% до $1995,1 по состоянию на 10:16 по Киеву. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $2005,4.

Таким образом, стоимость драгоценного металла обновила исторический максимум.

Накануне, 30 июля, США сообщили о квартальном падении ВВП на 32,9%. Это ударило по ценам на нефть и американским индексам. В моменте стоимость барреля Brent теряла почти 5%. S&P 500, Dow Jones и NASDAQ Composite падали на 1,2-1,6%