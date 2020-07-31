С Пашинского сняли электронный браслет

С бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского («Народный фронт»), который подозревается в ранении из огнестрельного оружия жителя Киевской области Вячеслава Химикуса, сняли электронный браслет.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах и адвокат Глеб Федур.

«Он уже без браслета», — сказал адвокат.

При этом юрист не уточнил, когда именно было принято такое решение.

Вместе с тем, как сообщил источник в правоохранительных органах, срок домашнего ареста с ношением электронного браслета для Пашинского истек в конце мая.

После этого прокуратура просила суд избрать ему залог как меру пресечения, но суд избрал ему личное обязательство.

Как сообщалось, суд начнет рассмотрение дела против Пашинского 3 сентября.

Ранее Печерский районный суд Киева продлил домашний арест бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского до 27 марта.

Кроме того, Госбюро расследований планировало заново допросить всех свидетелей по делу против бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского.