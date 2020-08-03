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В Великобритании разработали тесты на коронавирус и грипп, способные показать результат в течение 90 минут

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В Великобритании разработали тесты на коронавирус и грипп, способные показать результат в течение 90 минут

Правительство Великобритании одобрило использование новых тестов на коронавирус, которые позволяют определить заболевание в течение 90 минут. Об этом сообщает в понедельник вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.

Разработанные в Соединенном Королевстве системы диагностики начнут, по его словам, поступать в дома престарелых, больницы и лаборатории уже на следующей неделе. «Миллионы новых экспресс-тестов на коронавирус позволят получить результат на месте менее чем за 90 минут, что поможет спасти больше жизней», — отметил глава ведомства.

Причем, эти тесты, как сказал Хэнкок, позволяют выявить не только COVID-19, «но и грипп, что чрезвычайно важно в зимний период». Пациенты «смогут следовать правильным советам, чтобы защитить себя и других», добавил министр на фоне сообщений о новых случаях распространения коронавируса в королевстве.

Особенно быстро вирус начал вновь распространяться на территории графства Большой Манчестер, где проживают более 2,5 млн человек. В воскресенье вечером местные власти объявили о введении режима чрезвычайной ситуации, что дает им право применять экстренные меры для борьбы с инфекцией. Сложная ситуация наблюдается также в графствах Западный Йоркшир и Ланкашир. С пятницы для жителей всех трех графств вновь действует ранее отмененный запрет на встречи между людьми, не проживающими под одной крышей, в закрытых помещениях.

Британские власти также отказались от планов дальнейшего ослабления карантина. С субботы планировалось открыть катки, боулинги, казино и разрешить проведение ряда мероприятий в закрытых помещениях. Теперь снятие соответствующих ограничений ожидается не раньше, чем через две недели. До этого правительство ни разу не отменяло ослабляющие карантин меры.

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По последней информации британского Минздрава, из-за коронавируса в стране умерли 46 201 человек, а число случаев инфицирования достигло 304 695. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 17,8 млн человек, свыше 685 тыс. умерли.

Великобритания, коронавирус
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