Мэр Тернополя призвал не выполнять карантинные предписания

Городской глава Тернополя Сергей Надал призвал министра инфраструктуры не останавливать железнодорожное сообщение с Тернополем, а региональную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям — не останавливать автобусное сообщение.

Об этом идет речь в видео-обращении мэра.

«Меня возмущает решение центральной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций включить Тернополь в „красную зону“.

Вдумайтесь, тернополяне возвращаются домой из других городов и не знают, смогут ли выйти на станции „Тернополь“. Они с маленькими детьми, возвращаются с отдыха или едут к своим престарелым родителям — что им делать?

Пока в Киеве работают „велюровые рестораны“, в Тернополе „Укрзализныця“ запретила останавливаться поездам.

Я обращаюсь к министру транспорта. Вы решили, что вы хозяева человеческих судеб? Кто вам дал право решать за тернополян? Ваша задача — обслуживать украинцев. Вы — слуги нашего народа. А вы подумали, что вы — хозяева? Я требую вернуть остановку поездов дальнего следования на станции Тернополь.

Я обращаюсь к региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской областной государственной администрации. Я требую не останавливать междугороднее автобусное сообщение с Тернополем! В противном случае из-за транспортной блокады вы настроите против себя тернополян.

Не гневите людей. Тернополяне не на словах готовы стоять за свои конституционные права и свободы, свое право быть хозяином своего государства, а не слугами. Наш город никто не заставит жить ни в какой зоне», — заявил он.

Надал также призвал народных депутатов от Тернопольщины заняться этим вопросом.

На 3 августа он созвал внеочередную сессию Тернопольского городского совета.