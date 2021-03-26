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Тернополь решил усилить карантин

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Тернополь решил усилить карантин

В Тернополе с понедельника, 29 марта, введут дополнительные ограничительные мероприятия в связи с ситуацией по заболеваемости COVID-19.

Такое решение принято на заседании городского оперативного штаба, сообщает пресс-служба горсовета.

"Учитывая значительный рост заболеваемости COVID-19 в городе на протяжении последних недель и загруженность больниц, на заседании городского оперативного штаба принято решение о введении дополнительных ограничений в городе. Принятые решения начинают действовать с 29 марта", - говорится в сообщении.

Согласно решению штаба, руководителям учреждений общего среднего образования с 29 марта рекомендуется перевести на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов. При этом ученики 1-4 классов будут учиться в обычном режиме (офлайн).

Руководителям учреждений внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования следует обеспечить работу учреждений, организацию образовательного процесса в режиме онлайн.

В то же время запрещается проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (образовательных, научных, праздников, спектаклей и т.д.) с участием соискателей образования с более чем одной группой (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).

Деятельность учреждений дошкольного образования будет осуществляться в обычном режиме.

Кроме того, в городе будет запрещена работа после 22 час. и до 7 час. (с запретом проведения расчетных операций после 21 часов) субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по адресной доставке заказов и заказов навынос.

Предусмотрено, что перевозку пассажиров в такси можно осуществлять в средствах индивидуальной защиты и в количестве не более трех пассажиров или в пределах одной семьи с детьми в легковых автомобилях.

Правоохранителям поручено усилить контроль за соблюдением карантинных требований.

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Как сообщалось, по состоянию на 26 марта в красной зоне эпидемической опасности находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская, Черновицкая области. В оранжевой - 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области.

Тернополь, коронавирус
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