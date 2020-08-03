В МОЗ заявляют, что местные власти не могут смягчать карантинные ограничения

Местные власти не могут смягчать карантинные ограничения, установленные комиссией ТЭБ и ЧС для определенного региона, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«Полномочия по установлению этих ограничений есть только у комиссии ТЭБ и ЧС, которая определяет разный уровень опасности. Поэтому органы местной власти, согласно их полномочиям, установленным законом, могут только усиливать те или иные эпидограничения, но ни в коем случае не смягчать их», — сказал он на брифинге в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
Степанов подчеркнул, что «условия адаптивного карантина, которые действуют в Украине, позволяют найти максимальный баланс между работой и эпидбезопасностью».
«Мы четко говорим, в связи с ухудшением каких показателей устанавливается тот или иной уровень опасности. Тут нет никакой политики, есть только цифры», — сказал он.
Министр также отметил, что при переезде из региона красной зоны в другие регионы не нужно проходить тестирование. При этом он отметил, что в связи с остановкой работы общественного транспорта пересечение границ красной зоны возможно только на личном транспорте.
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