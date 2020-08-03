«Укрзализныця» закрыла продажу билетов в Луцк и Тернополь

«Укрзализныця» приостановила продажу билетов в Луцк и Тернополь и обратно в соответствии с решениями региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как сообщается на сайте перевозчика, по состоянию на 1 августа билеты уже не продавались к станциям Луцк и Тернополь на даты, начиная с 3 августа, как это и предусмотрено решением.
Ограничение действует для поездов:
№ 41/42 Днепр-Трускавец,
№ 98/97 Ковель-Киев,
№ 88/87 Ковель-Новоалексеевка,
№ 12/11 Одесса-Львов,
№ 81/82 Киев-Ужгород,
№ 49/50 Киев-Трускавец,
№ 136/135 Черновцы-Одесса,
№ 108/107 Одесса-Ужгород,
№ 110/109 Львов-Херсон,
№ 86/85 Львов-Новоалексеевка,
№ 715/716 Киев-Львов.
Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк и Тернополя и обратно, предложили компенсацию полной стоимости билетов.
Напомним, что с 1 августа в Украине введен новый подход к адаптивному карантину из-за распространения COVID-19. Страну поделили на 4 зоны по уровню эпидемической опасности. Красной зоной с 3 августа объявлены города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.
Министр здравоохранения Максим Степанов уверял, что политического подтекста в разделе на зоны нет, решение принимала комиссия на основе 4 показателей. А заместитель министра, главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что показатели учитываются за 5 дней подряд, поэтому Киев — в зеленой зоне, несмотря на большой прирост новых больных каждые сутки.
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