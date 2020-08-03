С начала года с производителями «зеленой» электроэнергии рассчитались только на 27%

Уровень расчетов ГП «Гарантированный покупатель» («ГарПок») перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с начала года по состоянию на 30 июля составляет 27%, свидетельствуют обновленные данные на сайте «ГарПока».

Согласно информации, в январе-феврале предприятие полностью рассчиталось за произведенную ВИЭ электроэнергию, в марте этот показатель составил 43%, апреле-мае — 5%, июне — 4% и за 20 дней июля — 5%.

В целом «ГарПок» с начала года купил 5,817 млн МВт-ч «зеленой» электроэнергии, заплатив при этом 7,6 млрд грн по «зеленому» тарифу.

«ГарПок» отмечает, что источником непогашения долгов перед объектами ВИЭ является задолженность НЭК «Укрэнерго», которая на указанную дату достигла 18,2 млрд грн.

В то же время ГП в среднем на 57% рассчиталось с начала года с НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго». По его данным, он полностью рассчитался с этими генкомпаниями за январь и март, на 9% — за февраль, на 29% — за апрель, на 2,7% — за май, на 51% — за июнь, 60% — за июль. В целом «ГарПок» уплатил 11,7 млрд грн.

Объем электроэнергии, закупленный ГП у этих генкомпаний, составил 31,671 млн МВт-ч.

Как сообщалось, закон 810-IX от 21 июля «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» 31 июля был подписан президентом Украины и опубликован в официальных источниках.

В свою очередь, НКРЭКУ пересмотрела «зеленые» тарифы для СЭС и ВЭС в соответствии с законом 810-IX, предусматривающего их понижение с 1 августа.