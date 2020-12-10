Кабмин выделил 11,3 миллиарда госгарантий на уплату «зеленых» долгов

Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии «Укрэнерго» на сумму до 11,3 миллиарда гривен для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.
Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Кабмина.
Укрэнерго сможет привлечь кредитов на сумму до 11,3 миллиарда гривен в госбанках.
"Предоставить в 2020 году государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредитам (займам), привлекаемым частным акционерным обществом «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» у банков государственного сектора с целью погашения задолженности перед государственным предприятием «Гарантированный покупатель, — говорится в постановлении.
После того, как Укрэнерго рассчитается с долгами перед Гарпоком, последний сможет выплатить средства производителям электроэнергии из ВИЭ.
В июне 2020 Кабинет Министров Украины подписал «Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики». Правительство по меморандуму с производителями ВИЭ взяло на себя обязательства погасить 40% долга в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд грн.
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