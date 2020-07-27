Нардеп Скороход отозвала постановление, блокирующее закон о поддержке ВИЭ

Народный депутат Анна Скороход (депутатская группа «Партия «За майбутне») отозвала свой проект постановления, который блокирует принятый во втором чтении и в целом законопроект № 3658 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии».
Об этом сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
По словам Геруса, он уже завизировал законопроект и направил на подпись спикеру Рады.
Как сообщалось, Рада 21 июля приняла законопроект законопроект, который реализует договоренности правительства и инвесторов в отрасли ВИЭ по Меморандуму о взаимопонимании. В частности, он предусматривает снижение зеленого тарифа для большинства СЭС на 15%, для СЭС до 1 МВт — на 7,5%, для ВЭС — на 7,5% без пролонгации их действия.
Реализация закона об условиях поддержки возобновляемой генерации позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей электроэнергии больше, чем на 6 млрд грн ежегодно или на EUR2 млрд за весь срок действия зеленого тарифа до конца 2029 года, пролонгация которого не предусмотрена, сообщили в Министерстве энергетики.
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