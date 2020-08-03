В Киевской области в результате ДТП погибли четыре человека

Правоохранители Киевской области устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей, в результате которого погибли четыре человека, еще один получил травмы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, смертельная дорожная авария произошла 2 августа около 23:20на 55 км автодороги «Борисполь — Мариуполь», с участием двух автомобилей «Ваз 21061» и «Daewoo Lanos».

«В результате столкновения 36-летний водитель авто „ВАЗ“, его пассажир, личность которого устанавливается, и две пассажирки автомобиля „Daewoo“, 23-ти и 29-летнего возраста, от полученных травм погибли на месте ДТП. 32-летний водитель легковушки „Daewoo“ с телесными повреждениями доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.