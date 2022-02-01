Эксперт: В бюджете Киевщины решили «замылить» миллионы на возможные досрочные выборы

Киевская область до сих пор не имеет своего бюджета на 2022 год, — депутаты областного совета на данный момент (1 февраля) так и не приняли этот документ. Об этом написал в своем ФБ политический эксперт Дмитрий Джангиров.

«По информации от участников бюджетного процесса, ситуацию затягивает именно облгосадминистрация через перманентное внесение поправок, — отметил он. — Как человек, работавший в системе КГГА, знаю, к чему приводит ситуация „регион без принятого бюджета“: те статьи, которые были в прошлогоднем бюджете, финансируются по принципу 1/12 в месяц от прошлогодних расходов с учетом индекса инфляции; что же касается „новых“ статей расходов, то они не финансируются».

Вот и в Киевской области, пишет Джангиров, бюджетное финансирование не остановилось, но новые статьи расходов — в первую очередь целевые программы остаются без финансирования.

«И, судя по всему, искусственно созданным цейтнотом пытаются загнать депутатов облсовета в ситуацию „голосовать не глядя“, — полагает эксперт. — А посмотреть в проекте бюджета Киевской области есть на что. Например, на Программу развития международного сотрудничества Киевской области — почти 16 млн. грн. (без 80 тыс.). Согласитесь, несомненный инвестиционный потенциал имеют статьи „Визиты делегаций Киевской обладминистрации в иностранные государства“ (7,2 млн. грн), „Организация и проведения туров для иностранных делегаций, изготовление печатной продукции, проведение семинаров и пр.“ (3,6 млн. грн.), а также „Участие представителей обладминистрации в заседаниях межведомственных комиссиях для обсуждения вопросом межрегионального сотрудничества“ (2,4 млн.). Кстати, как последняя статья расходов способствует заявленному „развитию международного сотрудничества“ — не вполне понятно».

По его мнению, «не менее прекрасна в своем замысле Целевая программа „Цифровая Киевщина“ на 22 млн. грн».

«Вот интересно, сколько в КОГА серверов, что на их обслуживание заложено 6,3 млн грн. в год или $19 тыс. в месяц? — задается вопросом Джангиров. — Или зачем сотрудникам обладминистрации закупать программного обеспечения на 6 млн. грн., т.е. примерно на $215 тыс.? Там вообще, что ни статья расходов, то „просто праздник какой-то“, но особо выделяется ассигнование 1,35 млн. (около $50 тыс.) на „Проведение форума с услугами „кейтеринг“ посвященного вопросам электронной демократии“. Ну, и, разумеется, прекрасна чисто бюрократически-коррупционная статья на 4 млн. грн. (более $140 тыс.) — разработка техзадания для системы защиты информации департамента экономики обладминистрации. Хочется посмотреть на этот документ, хотя, как мы понимаем, за основу будет взят некий готовый регламент, в котором просто будут изменены название органов власти и некоторые цифры».

На «закуску» эксперт привел несколько цифр из «Программы развития информационного пространства Киевской области» (на 7,4 млн. грн.): по 1,5 млн. грн. выделяется на «проведение семинаров на тему «свободы слова» и «журналисткой этики»; проведение мониторинга СМИ, соцсетей и социологии с целью получить достоверную информацию про основные тенденции общественно-политической жизни Киевской области; «проведение тренингов для сотрудников облгосадминистрации».

«Согласитесь, — грех депутатам киевского облсовета не проголосовать за такие прекрасные (для чиновников КОГА!) целевые программы...», — говорится в сообщении.

Политолог Светлана Кушнир в своем ФБ также обратила внимание на то, что в Киевском областном совете глава от Слуг народа Наталия Гунько (жена нардепа от «Слуг народа» по 208 округу Анатолия Гунько) в конце января призвала к публичному обсуждению проекта бюджета Киевщины.

Она отметила, что Киевская область второй год подряд не может научиться вовремя принимать главный финансовый документ.

«В 2020 году после местных выборов сессию не могли полгода собрать, — отметила она. — Ну ок, сменили главу, стала Наталья Гунько, ну так сделайте выводы и больше не позорьте ни власть области, ни президентскую партию, ни его, Зеленского, самого. Но нет! Вот, с февраля будут теперь с главой Киевской облгосадминистрации Василием Володиным проект бюджета обсуждать... Народ у нас и без зарплаты, без средств на энергоносители, на расходные для медучреждений жить может, чего уж там!».

По словам политолога, «вина не только депутатского корпуса (который обязан был бить во все колокола и таки принять бюджет еще до нового года), но и на представителях президента Зеленского — КОГА, которые несвоевременно сверстали проект бюджета, а сейчас уже время поджимает, думается им, что, закрыв глаза, этот весь треш примут?»

Кушнир также полагает, что 22 млн грн на «Цифровую Киевщину» — неоправданно большая сумма.

«1 млн 350 тыс — проведение форума с услугами „кейтеринг“ посвящённого вопросам электронной демократии (ооочень интересно, кто ж на миллион с хвостиком столько нажует?», — среди прочего отметила эксперт.

«Так, или кто-то много жрет, или таки в строчках решили замылить миллионы на возможные досрочные выборы, — говорится в сообщении. — Или все еще банальнее: глава Киевской облгосадминистрации просто не может остановиться и продолжает „умыкать“ на всем и вся госсредства... И в это время в Киевской области бушует ковид и надо деньги врачам и медсестрам на зарплаты бы найти».