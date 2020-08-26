Кабмин продлевает карантин на 2 месяца и готовит дополнительные больницы

Кабинет министров Украины продлит адаптивный карантин в Украине до 31 октября. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Сегодня на заседании мы рассмотрим вопрос о продлении карантина на 2 месяца. Зонирование территорий по цветам будет действовать как минимум до 1 ноября. До 31.10 мы продлим карантин», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Также в Украине активно готовят больницы второй волны для больных коронавирусной болезнью.

«Мы активно готовим больницы второй волны для больных коронавирусной болезнью, закупаем дополнительные аппараты ИВЛ. Также мы готовим, и соответствующее поручение отдано всем местным администрациям, стационарные источники обеспечения кислорода возле практически каждой койки для пациентов с COVID-19. Также мы внедряем другие меры и проводим закупки медикаментов и средств индивидуальной защиты», — сказал он.

Среди других мероприятий — запрет работы развлекательных заведений. Шмыгаль уточнил, что запрет не будет касаться работы заведений питания.

«Мы говорим о запрете работы ночных клубов, дискотек и тех развлекательных заведений, где абсолютно не соблюдаются карантинные требования. Я также просил и буду просить полицию применять жесткие меры к тем заведениям, которые благоприятствуют распространению коронавируса среди молодых людей в Украине», — указал премьер.