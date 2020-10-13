Кабмин продлевает карантин в стране до 31 декабря

Правительство продлевает действие ограничительных мер в Украине из-за пандемии до 31 декабря. Об этом сообщил во вторник на внеочередном заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.
«Правительство продлит сегодня действие адаптивного карантина до конца этого года», — сказал он.
Премьер назвал это «наиболее действенным механизмом» противодействия пандемии коронавируса не только в Украине, но и в мире.
в рамках адаптивного карантина, Кабмин предлагает принять определенные новшества. В частности, меняется правило о разрешенном количестве людей при массовых собраниях:
При этом по всей территории страны действуют правила соблюдения условий социальной дистанции в 1,5 м и масочного режима.
На территории регионов с соответствующими ограничениями разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей, кроме международных соревнований, по отдельному согласованию с Минздравом.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016