Кабмин продлевает карантин в стране до 31 декабря

Правительство продлевает действие ограничительных мер в Украине из-за пандемии до 31 декабря. Об этом сообщил во вторник на внеочередном заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

«Правительство продлит сегодня действие адаптивного карантина до конца этого года», — сказал он.

Премьер назвал это «наиболее действенным механизмом» противодействия пандемии коронавируса не только в Украине, но и в мире.

в рамках адаптивного карантина, Кабмин предлагает принять определенные новшества. В частности, меняется правило о разрешенном количестве людей при массовых собраниях:

в «зеленой» зоне предлагается разрешить массовые мероприятия в количестве не более 50 человек;

в «желтой зоне» — не более 30 человек;

в «оранжевой» зоне — не более 20 человек.

При этом по всей территории страны действуют правила соблюдения условий социальной дистанции в 1,5 м и масочного режима.

На территории регионов с соответствующими ограничениями разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей, кроме международных соревнований, по отдельному согласованию с Минздравом.