В Беларуси получили украинский запрос на арест «вагнеровцев»

Генпрокуратура Беларуси подтвердила Офису генерального прокурора получение запроса Украины о временном аресте задержанных российских боевиков.

«Генпрокуратура Республики Беларусь подтвердила ОГП получение запроса Украины о временном аресте задержанных 29 июля белорусскими правоохранительными органами 28 человек, среди которых 9 украинцев. Они подозреваются в участии в террористической организации. В частности, речь идет об участии в вооруженном конфликте против Украины в Донбассе в составе ППК «Вагнер», — заявили Украинской правде в Офисе генпрокурора.

Отмечается, то ведомство готовит экстрадиционные документы по этим людям.

Напомним, что 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками «Вагнера». Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была «дестабилизация ситуации во время избирательной кампании» президента Беларуси.

СБУ ранее заявила, что будет инициировать экстрадицию тех задержанных в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнера», которые воевали на Донбассе.