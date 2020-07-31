Украина будет просить Беларусь выдать 28 задержанных боевиков ЧВК «Вагнера»

Офис генерального прокурора уведомил компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

«Офис генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился к Генеральной прокуратуре Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

«Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе», — отметили в Офисе генпрокурора.

В настоящее время идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции указанных лиц. Вопрос об их выдаче будет решаться компетентными органами Республики Беларусь.

Как сообщалось, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 российских боевика из ЧВК «Вагнер» и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе. По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией «Вагнер». В отношении них уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания. Беларусь просит украинские власти проверить причастность задержанных под Минском более 30 россиян к совершению преступлений в Украине. 30 июля в Офисе президента заявили, что украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской ЧВК «Вагнера», которых подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур.