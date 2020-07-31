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Украина будет просить Беларусь выдать 28 задержанных боевиков ЧВК «Вагнера»

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Украина будет просить Беларусь выдать 28 задержанных боевиков ЧВК «Вагнера»

Офис генерального прокурора уведомил компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

«Офис генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился к Генеральной прокуратуре Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

«Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе», — отметили в Офисе генпрокурора.

В настоящее время идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции указанных лиц. Вопрос об их выдаче будет решаться компетентными органами Республики Беларусь.

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Как сообщалось, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 российских боевика из ЧВК «Вагнер» и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе. По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией «Вагнер». В отношении них уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания. Беларусь просит украинские власти проверить причастность задержанных под Минском более 30 россиян к совершению преступлений в Украине. 30 июля в Офисе президента заявили, что украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской ЧВК «Вагнера», которых подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур.

Беларусь, ЧВК Вагнер, Офис генпрокурора
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