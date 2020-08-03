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Вопрос об особом статусе Донбасса могут вынести на референдум

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Вопрос об особом статусе Донбасса могут вынести на референдум

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук дал понять, что вопрос о предоставлении Донбассу особого статуса может быть вынесен на всеукраинский референдум.

В опубликованном в понедельник интервью журналу «Фокус», отвечая на вопрос, при каких условиях судьба Донбасса или Крыма может решаться путем вынесения вопроса об их особом статусе на референдум, он сказал: «На референдум может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ. За исключением тех, что направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и, что важно, территориальной целостности страны, а также разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды. А еще — вопросов налогов, амнистии и органов правопорядка, суда».

«То есть речь об отделении территорий идти не может. Важно понимать: на референдум выносится только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ — либо „да“, либо „нет“, без вариантов», — добавил он.

При этом Стефанчук отметил, что «если вопросы, интересующие народ, требуют внесения изменений в Конституцию, их тоже надо решать и выносить на референдум, если понадобится».

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На вопрос, может ли быть решение народа по результатам референдума консультативным, или оно обязательно для выполнения, первый вице-спикер отметил, что референдумы являются слишком дорогостоящими, и для «консультации с народом достаточно социологических опросов». «Мы же создали формулу, по которой решение народа обязательно для выполнения органами государственной власти», — подчеркнул он.

референдум, Донбасс, особый статус, Руслан Стефанчук
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Понедельник, 3 августа 2020
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