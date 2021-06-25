Разумков исключает референдум об отказе от Донбасса

Вынести на референдум вопрос отказа от Донбасса невозможно, это не позволяет закон Украины, можно ставить вопрос о замораживании конфликта, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на пресс-конференции в пятницу.

В четверг президент Владимир Зеленский заявил, что если не сработает ни один из вариантов урегулирования на Донбассе, вопрос разрыва всех связей с регионом будет вынесен на референдум.

«Как я понимаю, речь идет об отстранении (от Донбасса — ред). Потому что, согласно тому закону, который был принят, вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны. Просто физически мы их вынести не сможем. Это не работающая история именно про отказ (от территорий — ред). Я уверен, что украинский народ не поддержит никакой вопрос, связанный с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса. Там наши граждане, наши люди», — сказал Разумков.

По его словам, речь может идти только о замораживании конфликта. Но это не пойдет на пользу урегулированию ситуации.

«Президент говорил о другом, как я понимаю. Что на некоторое время этот процесс будет заморожен. Но я уверен, что если мы заморозим этот процесс, вернуть будет еще сложнее. Мы должны каждый день работать, чтобы вернуть своих людей», — сказал Разумков.