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Ермак прокомментировал возможность референдума по Донбассу

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Ермак прокомментировал возможность референдума по Донбассу

Вопрос о всеукраинском референдуме по Донбассу сейчас не обсуждается, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не исключает проведение всеукраинского референдума по Донбассу.

«Вопрос референдума сейчас не обсуждается. Владимир Зеленский отмечал, что он как президент, исповедующий принцип народовластия, считает, что если в обществе возникает вопрос, требующий зафиксировать мнение всего народа Украины, то такие референдумы должны состояться. Президент сказал, что не исключает проведение референдума. Но пока об этом речь не идет», — сказал Ермак в интервью изданию «Фокус», опубликованном в пятницу.

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Ермак также заявил об отсутствии единого согласованного мирного плана. «Что касается мирного плана, есть несколько вариантов, в том числе предложенный несколько месяцев назад Германией и Францией — это так называемые кластеры. Все мирные планы, в том числе дорожная карта, должны базироваться на Минских соглашениях. Первая строка в них — дата, 2015 год, в любом случае сегодня на базе этого документа необходима дорожная карта, учитывая, что уже практически 2022-й. Есть разные интерпретации, пока единого согласованного документа не существует, но мы не перестаем искать различные варианты», — сказал он.

референдум, Донбасс, Андрей Ермак
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Пятница, 24 декабря 2021
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