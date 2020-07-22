В Испании исключили проведение референдума по вопросу монархии в стране, несмотря на ряд скандалов

Правительство Испании не будет устраивать референдум по вопросу формы государственного правления. Об этом заявила в среду вице-премьер королевства Кармен Кальво, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).
Представитель баскской националистической партии «Бильду» Джон Иньарриту спросил замглавы кабмина о возможности проведения плебисцита по вопросу монархической формы правления. «Никакой референдум не планируется, — заверила Кальво. — Руководство государства не стоит под сомнением в этой стране».
Испания — парламентская монархия, главой государства является король. В последнее время в местных СМИ всплывает все больше информации, связанной с расследованиями в Испании и Швейцарии в отношении Хуана Карлоса I — бывшего главы государства и отца короля Филиппа VI. Часть из них основана на утверждениях предпринимателя Коринны Ларсен, которая могла быть бывшей любовницей экс-главы государства.
В Испании ведется расследование, связанное с заключением контракта на строительство скоростной железной дороги в Саудовской Аравии на линии Мекка — Медина. По утверждению Ларсен, Хуан Карлос I мог получить нелегальные комиссионные за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка — Медина достался консорциуму испанских компаний.
В марте этого года король Испании Филипп VI решил официально отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца Хуана Карлоса I, на фоне публикаций о том, что экс-глава государства получил около €65 млн от Саудовской Аравии. Кроме того, по решению монарха экс-глава государства больше не получает средства из бюджета королевского двора. Это заявление последовало после того, как в СМИ появились сведения о том, что Филипп VI может являться бенефициаром офшорного фонда, созданного в 2008 году в Панаме и связанного с его отцом.
Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес не исключил возможность внесения изменений в конституцию страны, чтобы ограничить неприкосновенность короля.
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