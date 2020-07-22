Войти
В Украине продлили карантин до 31 августа
официально
В Украине продлили карантин до 31 августа
Трамп сдает тесты на коронавирус по несколько раз в день
резонанс
Трамп сдает тесты на коронавирус по несколько раз в день

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Испании исключили проведение референдума по вопросу монархии в стране, несмотря на ряд скандалов

150
В Испании исключили проведение референдума по вопросу монархии в стране, несмотря на ряд скандалов

Правительство Испании не будет устраивать референдум по вопросу формы государственного правления. Об этом заявила в среду вице-премьер королевства Кармен Кальво, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

Представитель баскской националистической партии «Бильду» Джон Иньарриту спросил замглавы кабмина о возможности проведения плебисцита по вопросу монархической формы правления. «Никакой референдум не планируется, — заверила Кальво. — Руководство государства не стоит под сомнением в этой стране».

Испания — парламентская монархия, главой государства является король. В последнее время в местных СМИ всплывает все больше информации, связанной с расследованиями в Испании и Швейцарии в отношении Хуана Карлоса I — бывшего главы государства и отца короля Филиппа VI. Часть из них основана на утверждениях предпринимателя Коринны Ларсен, которая могла быть бывшей любовницей экс-главы государства.

В Испании ведется расследование, связанное с заключением контракта на строительство скоростной железной дороги в Саудовской Аравии на линии Мекка — Медина. По утверждению Ларсен, Хуан Карлос I мог получить нелегальные комиссионные за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка — Медина достался консорциуму испанских компаний.

В марте этого года король Испании Филипп VI решил официально отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца Хуана Карлоса I, на фоне публикаций о том, что экс-глава государства получил около €65 млн от Саудовской Аравии. Кроме того, по решению монарха экс-глава государства больше не получает средства из бюджета королевского двора. Это заявление последовало после того, как в СМИ появились сведения о том, что Филипп VI может являться бенефициаром офшорного фонда, созданного в 2008 году в Панаме и связанного с его отцом.

Читайте также: Украина вводит безвиз еще с 6 странами

Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес не исключил возможность внесения изменений в конституцию страны, чтобы ограничить неприкосновенность короля.

Испания, Хуан Карлос, король Филипп, Филипп VI
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 22 июля 2020
Вторник, 21 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016