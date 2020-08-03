Ермак предложил 87-летнему Фокину войти в минскую ТКГ

Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

Сегодня, по его словам, на Банковой состоялась встреча делегации с Леонидом Кравчуком. Фокин также присутствовал на встрече.

«Не знаю, в каком статусе он был. Ермак сказал, что надеется, что Фокин останется работать», — сказал Гармаш. По его словам, Фокин задавал «общие вопросы». К примеру: «А есть ли подписанный главами государств документ по Минску?»

Собеседник издаиния в Офисе президента подтвердил, что Ермак предложил Фокину войти в состав делегации, однако бывший премьер еще не принял решение.

«Фокин рассматривается как человек, который может курировать в ТКГ переговоры наших представителей», — отметил собеседник.

Витольд Фокин был главой правительства в первые годы правления президента Леонида Кравчука. В октябре 1990 года на Фокина были возложены обязанности главы Совета министров Украины. В ноябре того же года он был официально назначен главой правительства Украины (сменил на посту Виталия Масола). 30 сентября 1992-го подал в отставку. Следующим премьер-министром Украины стал Леонид Кучма.