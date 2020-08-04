В Германии началась вторая волна коронавируса

Вторая волна коронавируса в Германии, о которой так много предупреждали эксперты, уже началась. Об этом заявила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона в опубликованном во вторник интервью газете Augsburger Allgemeine.
«Мы уже переживаем вторую волну роста заражений», — сказала Йона, отметив, что она более слабая по сравнению с первой волной в марте — апреле. Тем не менее, число новых заражений последовательно увеличивается, указала глава объединения.
«Тем самым растет опасность того, что мы упустим успехи, которые до сих пор были достигнуты в Германии», — предупредила эксперт.
Председатель Marburger Bund заверила, что германские клиники подготовлены ко второй волне коронавируса, поскольку она развивается постепенно.
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