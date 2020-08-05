Фото последствий взрыва в Бейруте показали из космоса

Израильская компания — оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовала в среду сделанные из космоса фотографии, на которых запечатлены последствия взрыва в бейрутском порту.

«Ливан: сделанный сегодня спутниковый снимок раскрывает размах ущерба от взрыва в порту Бейрута», — говорится в комментарии компании к снимку в Twitter. На фотографии нанесены линии, указывающие, что после взрыва остался кратер диаметром 70 метров, а зона поражения зданий составляет до 2 км. На втором снимке запечатлено опрокинувшееся судно. «Пассажирское судно Orient Queen перевернулось из-за взрыва в Бейруте», — говорится в подписи к фотографии.

Как сообщает в среду телеканал OTV, круизный лайнер Orient Queen, принадлежащий ливанской Abou Merhi Group, затонул в порту Бейрута после прогремевшего там взрыва. По его данным, находившиеся на борту во время инцидента два человека погибли, семь членов экипажа пострадали.

Взрыв прогремел во вторник в районе морского порта поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

Согласно последним данным, в результате случившегося погибли более 100 человек, свыше 4 тысяч пострадали. В стране объявлен траур. В Бейруте, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения.