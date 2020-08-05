Фото последствий взрыва в Бейруте показали из космоса

Израильская компания — оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовала в среду сделанные из космоса фотографии, на которых запечатлены последствия взрыва в бейрутском порту.
«Ливан: сделанный сегодня спутниковый снимок раскрывает размах ущерба от взрыва в порту Бейрута», — говорится в комментарии компании к снимку в Twitter. На фотографии нанесены линии, указывающие, что после взрыва остался кратер диаметром 70 метров, а зона поражения зданий составляет до 2 км. На втором снимке запечатлено опрокинувшееся судно. «Пассажирское судно Orient Queen перевернулось из-за взрыва в Бейруте», — говорится в подписи к фотографии.
Как сообщает в среду телеканал OTV, круизный лайнер Orient Queen, принадлежащий ливанской Abou Merhi Group, затонул в порту Бейрута после прогремевшего там взрыва. По его данным, находившиеся на борту во время инцидента два человека погибли, семь членов экипажа пострадали.
Взрыв прогремел во вторник в районе морского порта поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.
Согласно последним данным, в результате случившегося погибли более 100 человек, свыше 4 тысяч пострадали. В стране объявлен траур. В Бейруте, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016