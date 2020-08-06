Три подростка с АК-47 проникли в поместье Трампа

Трое подростков с полуавтоматическим оружием проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя полиции Палм-Бич Майкла Огродника.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел 31 июля. Трое 15-летних подростков при приближении полицейской машины попытались скрыться на автомобиле. Уходя от погони, они наткнулись на вторую патрульную машину, после чего покинули автомобиль и перелезли через ограду Мар-а-Лаго.

По словам Огродника, подростки не знали, где они оказались. «Они не пытались проникнуть в здание, а лишь перебрались через стену, чтобы спрятаться», — сказал он.

Полиция с помощью вертолета и служебной собаки вскоре обнаружила нарушителей. К тому времени они успели выбросить рюкзак с АК-47 с 14 патронами. Молодые люди утверждают, что автомат им не принадлежал и был найден случайно.

Подростков взяли под стражу, они ожидают решения суда.

Это не первый подобный инцидент в Мар-а-Лаго. В конце января полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в поместье Трампа. За рулем оказалась 30-летняя оперная певица Ханна Ремхилд. Шериф Рик Брэдшоу заявил, что это не было террористическим актом, а Ремхилд могла не знать, куда едет.

В апреле 2019 года на территорию резиденции Трампа проникла китаянка, сказав, что является родственницей одного из членов закрытого клуба Мар-а-Лаго. После задержания у нее обнаружили два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, ноутбук и флеш-накопитель с вредоносным программным обеспечением. Суд приговорил женщину к восьми месяцам лишения свободы.