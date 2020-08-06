В Конституционный суд поступили три представления от народных депутатов

В Конституционный суд Украины в среду, 5 августа, поступили конституционные представления от 47 народных депутатов, касающиеся отдельных положений Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса, а также отдельных положений закона «О предупреждении коррупции», Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов.
В частности, как сообщает в четверг утром отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, в суд поступили следующие представления нардепов:
— о конституционности положений статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины;
— о соответствии Конституции Украины отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса;
— о конституционности отдельных положений закона «О предупреждении коррупции», Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины, затрагивающих права и свободы граждан.
«Авторы ходатайств просят Конституционный суд признать оспариваемые положения нормативно-правовых актов такими, которые не отвечают Основному закону Украины», — отметили в суде.
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