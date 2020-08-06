Киев запасся к зиме солью и песком

Киев готовится к новому зимнему сезону и львиная доля посыпочных материалов для улично-дорожной сети уже находятся на складах подчиненных предприятий КК «Киевавтодор», сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные «Киевавтодора».

«Благодаря теплой зиме 2019-2020 годов есть значительная экономия посыпочных материалов. Так, остатки составляют 84,2 тыс. тонн (соль техническая 44,6 тыс. тонн, песок 32,5 тыс. тонн, песчано-соляная смесь 7,1 тыс. тонн). Эти материалы использовать следующий осенне-зимнего периода», — сообщила КГГА в четверг.

В КГГА отметили, что согласно нормативам, для зимнего содержания предприятия корпорации обеспечены на середину лета почти на 94%.

«Такая экономия позволила перераспределить финансы. Средства использовали для увеличения объемов текущего ремонта дорожного покрытия площадью более 123,5 тыс. кв м, на установку антипарковочных столбиков и и.т.д.», — отметили в горадминистрации.