Черкассы этой ночью были самым холодным городом Центральной Европы

В Черкассах в ночь на 17 февраля была зафиксирована самая низкая не только в Украине, но и во всей Центральной Европе температура — 29,3º мороза.

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По словам Постриганя, это произошло вследствие уникальной синоптической ситуации: состоялось соединение очага холода с востока и охлаждающего воздействия антициклона с запада на фоне малооблачной и маловетреной погоды.

Предыдущий рекорд минимальной температуры в Черкассах составил −27,5º, он держался с 2003 года.

Как отметил начальник облгидрометцентра, за последние 30 лет наблюдений таких сильных морозов во второй половине февраля не было.