Взрыв в Бейруте привел к образованию воронки глубиной 43 метра

Взрыв в столице Ливана привел к образованию огромной воронки глубиной не менее 43 м. Об этом сообщил в воскресенье ливанский телеканал MTV. Он ссылается на данные французских специалистов, которые обследовали место катастрофы.
Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести.
По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.
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