В порт Южный зашел греческий корабль — половина экипажа больна коронавирусом

В порт Южный зашел сухогруз PATRA под флагом Греции, на котором половина команды больна COVID-19.

Об этом изданию «Думская» рассказал директор Лабораторного центра МОЗ Украины на водном транспорте Николай Голубятников.

Судно пришло из египетского порта Эль-Дехейла с экипажем из 22 моряков. На рейде у порта Южный выяснилось, что несколько человек имеют признаки ОРВИ.

Санитарно-эпидемиологическая служба поднялась на борт и провела медицинский осмотр и эпидрасследование с взятием материала на коронавирус. При тестировании у 11 моряков обнаружили COVID-19.

По данным издания, моряки застрахованы, поэтому они будут помещены в одно из лечебных учреждений города.

Напомним, ранее на флагмане украинских ВМС — фрегате F-130 «Гетман Сагайдачный» — выявлен больной COVID-19 военнослужащий, на корабле развернут изолятор.