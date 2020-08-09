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В ЕС ожидают создания вакцины от коронавируса к Новому году

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В ЕС ожидают создания вакцины от коронавируса к Новому году

Еврокомиссия имеет основания полагать, что первая вакцина от коронавируса появится уже в конце текущего — начале следующего года. Об этом заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Handelsblatt.

«Даже если делать прогнозы на данный момент пока рискованно, у нас есть хорошие основания полагать, что первая вакцина будет доступна в конце этого — начале следующего года», — считает еврокомиссар.

По ее мнению, в вопросе преодоления коронавирусного кризиса фактор времени играет решающую роль. «Каждый месяц, который мы получим в случае создания вакцины, спасет жизни и обеспечит основы существования», — отметила Кириакидес. Она признала, что вакцина не решит сразу все проблемы, но «постепенно позволит вернуться к нормальной жизни».

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Кириакидес также выразила обеспокоенность ростом числа случаев заражения в странах ЕС и призвала власти государств — членов сообщества принять в местах локальных вспышек все меры для того, чтобы не допустить повсеместного распространения инфекции.

ЕС, вакцина, коронавирус
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