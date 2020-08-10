Власти Беларуси сообщили, что на оппозиционного кандидата Тихановскую готовилось покушение

Председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что на кандидата в президенты Светлану Тихановскую готовилось покушение.
«Из так называемого объединенного штаба оппозиции была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской», — рассказал он в понедельник в эфире телеканала ОНТ. По словам Вакульчика, буквально перед этим в МВД по линии борьбы с экстремизмом также было перехвачено сообщение о том, что «нужна сакральная жертва».
«Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан, — уточнил председатель КГБ. — Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно».
Ранее сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что правоохранителям в Минске якобы пришлось вечером 9 августа защищать в ходе беспорядков не только обычных граждан, но и представителей объединенного штаба его соперника Светланы Тихановской. По его словам, белорусские силовики «защищали всю ночь» около 60 человек, включая «оппозиционных журналистов».
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