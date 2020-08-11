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Зеленский призвал Лукашенко и протестующих к диалогу
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Зеленский призвал Лукашенко и протестующих к диалогу

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Байден потребовал от Лукашенко уважать права протестующих

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Байден потребовал от Лукашенко уважать права протестующих

Президент Беларуси Александр Лукашенко, атакуя мирных протестующих и отключая доступ в интернет, ведет себя не как человек, уверенный в справедливой победе на выборах. Об этом говорится в заявлении кандидата в президенты США от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена.

«Граждане Беларуси мирно протестуют и требуют точного подсчета голосов, а их встречает спецназ с шумовыми гранатами, слезоточивым газом и резиновыми пулями», — указал Байден.

Байден отметил, что белорусские власти также отключили в стране интернет, арестовали не только протестующих, но и независимых журналистов, и пытались «заткнуть рот наблюдателям». По мнению американского политика, это не действия политического лидера, уверенного в своей победе на справедливо проведенных выборах.

«Я поддерживаю тех, кто призывает к прозрачному и точному подсчету голосов и освобождению всех политических заключенных», — заявил Байден. Он призвал Лукашенко уважать права мирных протестующих и воздерживаться от дальнейшего насилия.

Ранее действия Лукашенко осудили в сенате США и Госдепе. Главный демократ в комитете американского сената по иностранным делам Роберт Менендес пригрозил, что ЕС и США введут санкции против Лукашенко, если в Беларуси не прекратится нападение на демократию. Глава Госдепа Майк Помпео призвал белорусские власти воздержаться от применения силы против протестующих и освободить незаконно задержанных.

Выборы президента в Белоруссии закончились 9 августа. По данным национального экзитпола, их выиграл Лукашено, набрав практически 80% голосов. После окончания голосования в Минске и других городах страны вспыхнули массовые протесты, которые стихли к утру 10 августа и продолжились в ночь на 11 августа.

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Силовики разгоняли протестующих резиновыми пулями, слезоточивым газом и шумовыми гранатами, демонстранты пытались возвести на улицах баррикады. По официальной информации, задержали более 80 человек. Вечером 10 августа МВД Белоруссии сообщило об одном погибшем.

Александр Лукашенко, Джо Байден
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