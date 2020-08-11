Болтон рассказал о самой шокирующей ситуации за время его работы в администрации Трампа

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон за время пребывания на этом посту больше всего был встревожен заявлениями американского лидера Дональда Трампа на саммите с главой российского государства Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году. Об этом он сообщил в интервью интернет-порталу Business Insider, опубликованном в понедельник.

Болтону был задан вопрос, какая ситуация за все время его работы в действующей администрации была самой шокирующей и в наибольшей степени продемонстрировала неготовность Трампа быть президентом США. «Думаю, наибольшее беспокойство вызвало у меня не что-то, произошедшее в частном порядке, а его слова Владимиру Путину на саммите в Хельсинки», — ответил экс-помощник. По его мнению, Трамп тогда дал понять, «что в той же степени верит» словам Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы, что и «заключениям разведки» США, утверждавшей обратное.

«Президент, как казалось, не понимал, что люди могут быть недовольны тем, что он приравнял сказанное Путиным к заявлениям нашей разведки», — отметил Болтон. Он сообщил, что бы очень удивлен словами Трампа и позже пытался объяснить ему, «почему последовала столь негативная реакция в прессе».

16 июля 2018 года в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам саммита оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед. На родине Трампа подвергли критике за его недостаточно жесткую позицию в отношении вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года и тот факт, что он поставил под сомнение выводы разведсообщества США на этот счет.