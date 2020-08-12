Власти Минска оценили ущерб от беспорядков

Повреждения, причиненные объектам городского хозяйства Минска в результате массовых беспорядков, оцениваются в 500 тыс. белорусских рублей (по текущему официальному курсу — примерно $203,5 тыс.) Об этом заявил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь, сообщает БелТА.

По словам Лебедя, речь идет, в частности, о повреждениях светофоров, дорожных знаков, контейнеров для мусора и т.д.

За прошедшие сутки было задержано более 1 тыс. человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в нескольких городах Беларуси. Об этом говорится в сообщении МВД страны, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В МВД уточнили, что по данным Минздрава за медицинской помощью обратился 51 человек. «В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы», — добавили в ведомстве.

За предыдущие ночи протестов в Минске были задержаны 3 тыс. и 2 тыс. человек.