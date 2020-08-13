Байден собрал за сутки рекордную сумму пожертвований

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который фактически уже гарантировал себе выдвижение кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на ноябрьских выборах, собрал за минувшие сутки $26 млн пожертвований на ведение кампании. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press.
По его данным, сумма в размере $26 млн в два раза превысила предыдущий рекордный показатель сбора средств за сутки для штаба Байдена. Стремительный рост числа пожертвований обусловлен тем, что во вторник политик объявил о выдвижении им сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США.
Таким образом, подчеркнуло агентство, штаб Байдена по сборам почти приблизился к действующему американскому лидеру Дональду Трампу, который в данный момент располагает порядка $300 млн на избирательную кампанию. Согласно AP, именно Харрис, по всей видимости, предстоит сыграть ключевую роль в привлечении пожертвований сторонников Демократической партии при приближении президентских выборов, намеченных на 3 ноября.
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