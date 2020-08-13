Две трети украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным

Большинство украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным и официальным, при этом русский язык может использоваться свободно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно Центром "Социс" и Центром Разумкова.
Украинский в качестве единственного официального поддерживают 64,5% опрошенных.
Считают, что русский язык может быть признан официальным в некоторых регионах, при сохранении государственного статуса украинского языка, 17,7% опрошенных.
За признание и украинского, и русского языков государственными в Украине высказались 15,2% респондентов. Ещё 2,6% не определились с ответом.
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