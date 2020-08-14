Смелянский попросил президента вывести его из набсовета «Укроборонпрома»

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский написал заявление с просьбой вывести его из состава наблюдательного совета «Укроборонпрома» в связи со служебной необходимостью.
Об этом он написал в Facebook.
«Чуть меньше года назад я был назначен президентом в набсовет ГК Укроборонпром. Члены НС не получают зарплату, но получили возможность помочь этой стратегической компании выйти из того положения, в котором она оказалась. Впереди еще огромный и долгий путь вперед и в текущем формате компания точно не может эффективно развиваться, но я очень надеюсь, что этот путь будет пройден. Мой же путь в НС подходит к концу», — отметил Смелянский.
Он объяснил свое решение тем, что Укрпочта в ближайшее время подпишет многомиллионное (в евро) инвестиционное соглашение с ведущими международными финансовыми институтами.
«По их правилам — они не могут это делать с лицами, вовлеченными в оборонную отрасль. Поэтому сегодня я попросил президента Украины вывести меня из состава наблюдательного совета», — добавил Смелянский.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016