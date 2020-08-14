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Смелянский попросил президента вывести его из набсовета «Укроборонпрома»

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Смелянский попросил президента вывести его из набсовета «Укроборонпрома»

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский написал заявление с просьбой вывести его из состава наблюдательного совета «Укроборонпрома» в связи со служебной необходимостью.

Об этом он написал в Facebook.

«Чуть меньше года назад я был назначен президентом в набсовет ГК Укроборонпром. Члены НС не получают зарплату, но получили возможность помочь этой стратегической компании выйти из того положения, в котором она оказалась. Впереди еще огромный и долгий путь вперед и в текущем формате компания точно не может эффективно развиваться, но я очень надеюсь, что этот путь будет пройден. Мой же путь в НС подходит к концу», — отметил Смелянский.

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Он объяснил свое решение тем, что Укрпочта в ближайшее время подпишет многомиллионное (в евро) инвестиционное соглашение с ведущими международными финансовыми институтами.

«По их правилам — они не могут это делать с лицами, вовлеченными в оборонную отрасль. Поэтому сегодня я попросил президента Украины вывести меня из состава наблюдательного совета», — добавил Смелянский.

Укроборонпром, Игорь Смелянский
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