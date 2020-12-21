Нетаньяху призвал полностью закрыть небо Израиля для пассажирских рейсов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в понедельник на заседании правительственной комиссии по коронавирусу с призывом к министрам поддержать его предложение немедленно полностью закрыть небо еврейского государства для пассажирских рейсов, как это было сделано в начале пандемии в марте 2020 года, из-за угрозы распространения нового типа вируса.

«Я созвал заседание комиссии по коронавирусу с одной целью, и это — полностью закрыть небо. Вирусная масса, попадающая в Израиль, должна быть максимально снижена, даже если в Великобритании они сейчас проверяют, что это за вирус, устойчив ли он к вакцине, а также изучают дополнительные вопросы. Для этого я прошу повторить то, что мы сделали во время первой волны коронавируса: закрыть небо как можно быстрее», — распространила обращенные к министрам высказывания Нетаньяху в начале заседания канцелярия главы израильского кабмина.

«С прошлого заседания комиссии по коронавирусу в воскресенье вечером мутация распространяется очень быстро, и уже ясно, что мы находимся в начале стремительно распространяющейся вспышки», — отметил Нетаньяху.

Вечером 20 декабря Нетаньяху сообщил, что Израиль закрывает небо для рейсов из Великобритании, Дании и ЮАР из-за обнаружения нового штамма коронавируса. «При необходимости мы добавим другие страны», — написал тогда Нетаньяху в Twitter. Одновременно власти страны решили, что граждане, которые находились в Великобритании, Дании и Южной Африке в течение 14 дней до возвращения в Израиль, будут «помещены государством в карантин в специально отведенных центрах», проинформировала канцелярия премьера. В ведомстве добавили, что министерство здравоохранения «незамедлительно примет меры для локализации израильтян, которые уже въехали в Израиль из вышеупомянутых стран за последние две недели, и вызовет их на тестирование» перед отправкой на обязательный карантин.