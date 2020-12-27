В Израиле начался уже третий тотальный карантин

Уже третий с марта 2020 года тотальный карантин начался в Израиле в 17:00 в воскресенье, израильтянам до 9 января запрещено удаляться от дома более чем на один километр и ходить в гости друг к другу, закрываются все торговые точки, кроме продающих товары первой необходимости, ресторанам разрешено работать только на вынос. Список ограничений опубликовала пресс-служба министерства здравоохранения.

Закрываются пансионаты, зоопарки, национальные и природные парки, памятные места и мемориалы, салоны красоты и парикмахерские, кабинеты альтернативной и дополнительной медицины, кинотеатры, включая с заездом на автомобилях, торговые центры, рынки и музеи. Запрещены также активность на открытых площадках, экскурсии, походы и поездки, а с 28 декабря будет прекращено действие «режима зеленых островов» в Эйн-Бокеке на берегу Мертвого моря и в Эйлате на берегу Красного моря, благодаря которому гостиницы там были открыты для внутреннего туризма несколько недель назад.

Только в начале ноябре в Израиле начался второй этап смягчения повторного карантина, введенного 18 сентября и ужесточенного с 25 сентября до тотального. Первый в 2020 году карантинный период действовал в Израиле с марта по май. В обоих случаях после отмены большинства ограничений в стране возобновился рост числа инфицированных коронавирусом.

Врачи выявили в Израиле с вечера субботы 2 084 заразившихся новым коронавирусом, число инфицированных в стране достигло 400 099.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, анонсируя в четверг введение жестких мер, выразил надежду, что начавшаяся на прошлой неделе вакцинация и предстоящий карантин позволят еврейскому государству одержать верх над новым коронавирусом. 20 декабря в Израиле стартовал первый этап национальной кампании по вакцинации. В воскресенье Нетаньяху написал в Twitter, что по состоянию на 27 декабря 270 тысяч израильтян уже получили первую дозу прививки американской компании Pfizer. Первым в стране был вакцинирован от нового коронавируса сам премьер 19 декабря в госпитале «Тель ха-Шомер» близ Тель-Авива.