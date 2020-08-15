В РФ началось производства вакцины от коронавируса

Производство вакцины против коронавируса, разработанной в России, началось в это стране. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», — говорится в сообщении.

Напомним, Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название «Спутник V».

Во многих странах высказали сомнения в безопасности и эффективности данной вакцины.